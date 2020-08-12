【專家點評】古勝：長和環球部署　上望...

港股尋日重上25,000關之後遇阻，收低於20日線，企上50天線，最終收報24,890點，升513點或2%，成交金額達1,413億元。目前恒指10天及20天線差距收窄，似預示後市有望進一步反彈。

不過，缸邊友仍然要慎防突如其來的風險，如昨日下午美國海關發公告，自9月25日起，進口港貨須標明「中國製造」，雖然以昨日市況嚟睇對港股影響不大，但亦表示未來制裁仍會陸續有來，炒還炒，都係小心為妙。因此，後市都有頗大機會喺24,200至25,000點波幅區間內反覆。

參考大行報告，大摩下調對長和今年歐洲3業務的EBITDA約6%預期，以反映上半年低7%的預期。因而將其目標價降至65元，但維持「增持」評級。另美銀證券指，投資者不滿意長和削中期息29%，但管理層似有意釋放鐵塔資產價值，料有機會帶動資產淨值(NAV)最多升15%，重申「買入」評級，目標價降至61元。

睇走勢，長和現股價是過去十多年的低位，近兩個月大致於50元水平徘徊，似作整固及做底，往績市盈率僅4.95倍，估值相對吸引。昨日股價突升近3%收報51.15元，若配合大成交確穿升穿52元，即突破4月中以來的降軌，上方主力阻力在58元，向下跌穿49元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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