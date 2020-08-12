【專家點評】鄭勤龍：港股走勢反覆偏好

從卦象顯示，恒指走勢正處於《坤為地》變《火雷噬嗑》之中。在易經中「坤為地」卦為大地之象，而「噬嗑」卦帶有動而明之意，因此若將其意象應用於大市的預測上，可預示恒指在短期內的走勢或以反覆偏好為主。

承接上周預示恒指走勢在短期內仍然反覆及提醒投資者不宜掉以輕心的《澤火革》變《水山蹇》卦，大市在上周三最高曾反彈至25,201點後便急速轉勢回落，下跌至24,167點才見承接。昨日指數升了513點，收報24,890點，但來來回回結果一周仍是微跌了311點，可說是應驗了象徵跛足走路的「蹇」卦卦象。

「坤為地」卦為大地之象，大地上表面的起伏幅度相對於高山為少，因此預示港股短期內大部分時間的走勢都會偏向牛皮上落格局，然而因「噬嗑」卦火氣炎上，帶有上升動力，因此綜合卦象而言，恒指的走勢仍以偏好為主。

玄學金融家 鄭勤龍

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