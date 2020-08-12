亞洲股市：日股先跌後升　韓澳股偏軟

亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數低開2點或0.01%，報22,747點，其後轉勢倒升，並最多升過101點或0.4%，至22,852點。

個股方面，日本電訊商軟銀(Softbank)升0.8%。集團創始人孫正義周二(11日)稱，成立資產管理公司，資本規模約在5.55億美元。另據外電報道，軟銀計劃斥資逾100億美元投資於上市公司股份。孫正義表示，軟銀購買了一些「FAANG」股票。「FAANG」是指美國五大高科技公司包括Facebook、亞馬遜、蘋果公司及Netflix等。

南韓首爾綜合指數低開3點或0.1%，報2,414點，之後跌至2,408點，跌9點或0.4%。

澳股偏軟，最多跌20點或0.3%，報6,251點。

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