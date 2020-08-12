【專家點評】梁彥穎：援助縮水　美匯隨時轉強

白宮與民主黨議員談判破裂，美國總統特朗普遂於8月8日簽署四道行政命令，繞過國會推出紓困方案。其中一道行政命令是為失業人士提供每周400美元生活開支援助，較之前方案為少。因此相信美國股市只能維持在高位徘徊一段時間，而隨着美國總統選舉將近、政府需逐步收緊援助，及疫情打擊公司盈利的後果慢慢全部浮現，美國股市中期情況並不樂觀。

觀察現時未來三月的期貨買賣，數據均顯示出標普500指數3,400點絕對是超買頂位，投資者宜逐步在選舉前，在此高位附近沽貨套利。

美匯指數則可能隨着援助方案收緊而隨時轉強，例如澳元兌美元將短期內回調至0.7100中位數，並在9月中前，有機會回調到0.7000至0.6900範圍。

金價亦見短期超買，因此短期極有機會先下調至每安士2,000美元，繼而在9月20日前，有機會進一步回調至每安士1,900美元附近。

恒指期貨八月初受美國不斷打壓而在24,200點至25,200點範圍徘徊。若市場能消化了打壓行為及預計了未來類似動作，相信大市有能力反彈，上試26,000高位。行使價25,800及26,000認購期權的上周收市價分別為70點及55點。若投資25,800至26,000牛跨，成本只是15點，用來博取上限185點，喜愛風險的投資者應該認真考慮一下。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

微臣資產管理財富管理總監 梁彥穎

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