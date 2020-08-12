軟銀成立資產管理公司　資本規模5.55億美元

日本電訊商軟銀(Softbank)創辦人孫正義周二(11日)在業績電話會議中宣布，成立資產管理公司，資本規模約在5.55億美元(約43.3億港元)。據知，「555」在日本遊戲文化中喻意「加油、向前衝」。該股周三(12日)早市股價升0.8%。

據外電報道，軟銀計劃斥資逾100億美元投資於上市公司股份。孫正義稱，軟銀購買一些「FAANG」股票。「FAANG」是指美國五大高科技公司包括Facebook、亞馬遜、蘋果公司及Netflix等。報道又引述知情人士稱，投資規模可能達數百億美元。

該知情人士又透露，新成立的資產管理團隊將由駐阿布達比的高級副總裁Akshay

Naheta領導，而該團隊在近幾個月已累積數十億美元的美國科技巨頭股份。

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