【全球攬抄】倒閉潮來襲！美國成千上萬小企業無聲消失

新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，美國大型企業正以創紀錄的速度破產，不過這只是慘像的一部分。財經媒體彭博報道，根據部分統計，在疫情大流行期間，小型企業正在成千上萬地消失，進而可能嚴重拖累經濟。

報道指出，小企業悄無聲息的倒閉浪潮之所以無法統計，部分原因是眾所周知的有關小企業的實時數據非常缺乏，而且由於小企業的持有人往往沒有債務，因此無需經過破產法庭這個環節。

全國獨立企業聯合會的首席經濟學家William Dunkelberg指出，「你可能只需要打電話給公用事業公司，告訴他們停止服務，然後關門離開。小企業倒閉的數量將大大高於正常水平，因為我們處於災難性的經濟形勢中。」

根據線上點評網站Yelp Inc.的數據顯示，從3月1日至7月25日，有超過8萬家企業永久關閉。其中大約有6萬家是本地企業，也就是經營地點少於5個的公司。根據美國破產協會的數據，從2月中旬到7月31日，的確大約有800家小型企業根據破產法第11章申請了破產保護，該機構預計2020年全年的數字可能較去年增加36%。

儘管每個小企業規模都很小，但其倒閉的集體影響可能將非常巨大。根據美國小企業管理局的報告，僱員少於500人的公司約佔美國經濟活動的44%，僱用了接近一半的就業人數。

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