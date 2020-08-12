【專家點評】陳樂怡：豪華車銷售復甦 中升控股受惠
2020年08月12日 09:00
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隔晚美股做好，港股連跌2日後，恒指顯著反彈513點至24,890點。國指升162點至10,153點。大市成交額為1,414億元。重磅藍籌推升大市，騰訊(00700)於業績公布前夕升2.3%。友邦(01299)亦升2.5%。澳門將率先恢復珠海居民赴澳門旅遊簽注，其後如無意外將拓展至全國居民，澳門博彩股全線向上。金沙(01928)飆9.8%，銀娛(00027)漲5.5%。
澳門政府公布，從8月12日起，恢復珠海居民入境澳門的自由行和旅行團簽注。如果內地與澳門疫情形勢總體繼續向好，全國公安機關出入境管理部門將於9月23日起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注。澳門博彩收入的跌幅有望由前幾個月的90％，收窄至8月的75至80%。由於中國和澳門遊客交流的逐步回復，預計澳門博彩營運商將在2020年第4季度扭轉虧損。全國將恢復辦理赴澳門旅遊簽注的消息，料續為澳門博彩股提供支持。其中，財政實力雄厚的銀娛為行業首選。另外，金沙在中場博彩具有很高的市場份額，加上股價落後，料吸引短期投機興趣。
中美局勢緊張，加上內地提出內循環概念，資金熱捧內需概念股。其中，教育股需求穩健，高等教育及職業教育機構更獲國策支持，帶動近期板塊走勢向好。但中教(00839)及睿見教育(06068)接連公布配股集資消息，股價明顯回吐。不過，以中教為例，資金主要用於收購，有利於未來盈利增長。公司日前宣布收購海南最大民辦大學海口經濟學院，學費亦是海南最高，交易作價合理，建議投資者可趁調整收集中教。
展望後市，中美關係明顯惡化，然而中美將於本周召開高級別貿易會議，加上重磅股騰訊(00700)周三公布業績，後市具較多不確定因素，預期港股短期走勢反覆，恒指初步阻力位於25,000點。另外，市場關注美國紓困方案的談判進展。經濟數據方面，中美本周將會公布7月零售銷售，以及美國首次申請失業救濟金人數。
個股推介方面，中升控股(00881)雖然受新冠肺炎影響，中升上半年新車銷量按年下跌8%至19.7萬部; 然而，期內毛利率較高的豪華車新車銷量仍按年上升6%，抵銷中價車新車的銷量下跌。中升上半年盈利按年上升10%，至22.9億元人民幣，優於預期。事實上，豪華車新車的銷售量於7月進一步加速，而中國疫情受控，經濟持續回穩，預期豪華車新車的前景，下半年將進一步改善。加上售後服務帶來穩定的收益，建議收集。向上阻力位為57元，止蝕價為47元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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