【專家點評】陳樂怡：豪華車銷售復甦　中升控股受惠

澳門政府公布，從8月12日起，恢復珠海居民入境澳門的自由行和旅行團簽注。如果內地與澳門疫情形勢總體繼續向好，全國公安機關出入境管理部門將於9月23日起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注。澳門博彩收入的跌幅有望由前幾個月的90％，收窄至8月的75至80%。由於中國和澳門遊客交流的逐步回復，預計澳門博彩營運商將在2020年第4季度扭轉虧損。全國將恢復辦理赴澳門旅遊簽注的消息，料續為澳門博彩股提供支持。其中，財政實力雄厚的銀娛為行業首選。另外，金沙在中場博彩具有很高的市場份額，加上股價落後，料吸引短期投機興趣。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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