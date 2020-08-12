【專家點評】沈振盈：黃金大牛市　等回吐吸納

金價連升五個月，從3月份每安士大約1,500美元起步，升至上周的高位2,074美元，升幅接近600美元，確實驚人。近年每逢金價上升，市場評論總是喜歡用「避險」來作解釋，完全忽略了金價上升的其他因素。

從技術走勢分析，從2016年開始，金價已完成了上一次的熊市跌浪，月線圖營造了一個「大圓底」的形態，並於2019年6月上破1,360美元關口後，正式確認展開牛市升浪，升勢加速。而在7月底創出歷史新高之後，升勢開始令到普羅投資者關注，引發短期的耗虛性上升，牛市一期的特徵已經完全出現，亦將是牛市一期的尾聲。隨之而來的，應該是短期調整浪的出現。

今次黃金的升浪，主要原因當然不是避險這般簡單。若是因為「避險」，點解美元會大跌，股市會大升？今次催生黃金的大牛市，緣於貨幣因素。自美國總統特朗普上台後，強行將聯儲局正進行的「加息及縮表」行動煞停，令到利率及資產負債表「正常化」行動半途而廢。特朗普的做法，正正是將美元推向深淵，逐步會步入九十年代日本的後塵。故此，縱使金價短期會出現調整，但中長線升浪仍會持續。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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