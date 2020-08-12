【港股開市】騰訊偏軟　滙豐續彈

港股開市偏軟，恒生指數跌22點，報24,868點；國企指數低開40點，報10,113點；恒生科技指數跌42點，報7,086點。

騰訊今日公布業績，股價低開0.3%，報512港元。其他大型科技股都個別發展，阿里巴巴跌0.7%；美團點評跌0.2%；京東集團跌1.4%；小米集團無起跌；中芯國際升0.5%；舜宇光學升0.9%。

滙豐控股持續反彈撐市，開市報34.7元，升1.7%，是表現最佳藍籌。其他重磅股個別發展，友邦保險升0.7%；中國平安無起跌；中國移動回吐0.4%；建設銀行跌0.7%；香港交易所跌0.8%；工商銀行跌1.1%。

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