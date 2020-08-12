A股快報：滬綜指跌穿3300點　創指挫近3%

A股全線受壓，三大指數跌1.6%至近3%。滬綜指最新連3,300點亦失守，跌54點或1.6%，報3,285點；深成指大挫333點或2.4%，至13,132點；創業板指數則跌79點或近3%，至2,609點。

板塊方面，飛機製造股領挫逾6%，船舶製造及有色金屬股齊挫逾4%，金融股跌0.9%。

軍工股捱沽，光啟技術及振華科技跌停板。

【09:26】A股快報：滬深兩市報跌 黃金概念股呈弱

內地股市升跌不一，滬綜指低開12點或0.38%，報3,327點；深成指低開28點或0.21%，至13,437點；創業板指數輕微高開0.8點或0.03%，至2,689點。

板塊方面，船舶製造股領跌2.5%，有色金屬股跌2.2%，飛機製造股跌1.8%，金融及地產股齊跌0.2%；而水泥股則升0.3%，次新股領升0.7%。

金價回軟，相關股份報跌。赤峰黃金、西部資源及盛大資源跌停板，山東黃金挫逾6%。

個股方面，東北製藥復牌升停板。方大鋼鐵擬溢價20%要約收購公司10%股份。寧德時代高開0.75%，公司擬以不超過190.67億元人民幣對上下游優質上市企業進行投資。

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