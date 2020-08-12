【全球攬抄】俄羅斯第二季經濟收縮8.5%

俄羅斯受新冠肺炎疫情及相關封鎖措施影響，加上石油價格下跌的打擊，該國聯邦統計局數據顯示，經初步核算，今年第二季其國內生產總值(GDP)按年收縮8.5%，經濟部早前預測收縮9.6%。

期內，受疫情影響，許多商業活動癱瘓，促使俄羅斯央行將利率下調至歷史最低水平。統計局指出，第二季只有農業錄得增長，而商品、零售、運輸及服務業所受的打擊最大。

俄羅斯上一次出現季度GDP大幅下滑是在2009年，當時年均最大跌幅達到11.2%。

俄羅斯央行預期，到2020年全年，該國經濟可能會收縮4.5%至5.5%，然後在2021年恢復增長。此前央行預計，第二季收縮9%至10%。

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