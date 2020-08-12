壹傳媒股價連日異動　證監會密切監察交易活動

就壹傳媒股價異動，香港證監會罕見就個別公司發聲明，指接獲與壹傳媒股份的價格和成交量最近大幅上升有關的大量查詢及公眾對此事的整體關注。由於該公司股價異常升幅，提醒投資者在買賣時務須格外審慎。

聲明又指，因應上述情況，證監會一直在監察，並將繼續密切監察與壹傳媒有關的交易活動。該會亦將與聯交所合作，要求壹傳媒向市場及時披露所有與其控制權、財務狀況和營運有關，且可能對該公司股價造成重大影響的未來發展情況及資料，並避免其證券出現虛假市場。

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