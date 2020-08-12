新西蘭維持利率不變 提高資產購買項目至千億紐元

新西蘭官方現金利率維持0.25厘不變，符合預期。該國央行估計，至2021年第一季都沒有可能減息。

央行預期，第二季國內生產總值(GDP)收縮14.3%，料第三季GDP增長12.2%，預計到2021年第三季通脹降至0.3%。

此外，央行提高大規模資產購買項目至1,000億紐元，並表示必要時將提供額外的刺激措施。央行依舊在積極準備額外的政策工具包，可能的工具包括負利率，購買外國資產也仍然是一個選項。

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