中國經濟：首7月快遞業務量逾400億件　按年增23%

中國國家郵政局公布，1至7月份郵政行業業務總量完成10,497.9億元人民幣(下同)，按年增長23.79%；業務收入完成5,909.5億元，增長11.77%。其中，快遞業務量完成408.2億件，增長23.66%，超過2017年全年業務量400.6億件；快遞業務收入完成4,547.1億元，增長13.53%。

當局指出，行業發展呈現特點包括農村市場增長迅速。電商下沉和農村地區寄遞基礎設施不斷完善，帶動農村地區快遞業務量迅猛增長，前7個月攬收和投遞量之和超過180億件，攬收量增速比城市地區高20個百分點以上，目前全國累計打造村級電商服務站點超過31萬個，超過42%的建制村實現快遞服務直投到村。

其次是跨境快遞保持較快增長。受新冠肺炎疫情和國際航班調減影響，跨境業務量在經歷前期大幅下跌後，伴隨國際需求持續旺盛和跨境寄遞應急通道不斷啟用，從5月份開始跨境快遞業務量增速重回30%以上，首7個月國際快遞業務量完成9.2億件，按年增長22.69%，基本達到行業平均增長水平。

另外，行業在資本市場表現亮眼。融資結構不斷優化，資本使用效率穩步提升，7家快遞企業進入《財富》中國500強。

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