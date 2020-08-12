黎智英與關連人士劈價逾兩成求售大埔工廈全層

面對虧損連年、業績持續惡化，壹傳媒早前連番變賣台灣物業，大股東黎智英亦將私人持的當地物業出售。周一(10日)黎智英被香港警方拘捕，據報正加緊賣產。近期多家地產代理接獲大埔太平工業中心1座19樓全層放盤，面積約41,570方呎，原先每方呎叫價4,000元，全層涉資約1.66億元，近日突然將叫價大減至1.29億元，每方呎叫價3,100元，劈價幅度達兩成二。經《東網》調查，該物業現時的業主為「公明織造廠」，其董事包括黎智英，以及現時身處海外、正被警方通緝的黎智英左右手Mark Simon。

市場消息透露，該工廈鮮有全層單位放盤，一般面積約2,000至近萬方呎單位，每方呎叫價由約4,000元至約5,000元。由於現時本港經濟轉差，項目近期交投亦轉靜。有物業投資者稱，地產代理主動推介該放盤，並建議買家大膽還價，反映賣方決心沽貨。

據土地註冊處資料，「公明織造廠」先後於1984年1月及3月，分別購入大埔太平工業中心1座19樓A、B及D室，涉及金額共418.43萬元，其後於1988年4月，將該批單位以380萬元，全數售予「兆景紡織」。「兆景紡織」當時擁有同層C室，連同購入的其餘3個單位，即持有19樓全層的業權。不過，「公明織造廠」於1999年3月，再以逾424.36萬元買入該全層樓面。

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