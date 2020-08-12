南韓品牌價值榜出爐　三星電子穩居榜首

國際品牌諮詢機構Interbrand發布的2020年南韓品牌50強榜單顯示，今年50強品牌的總價值為153萬億韓圜(約1萬億港元)，受新冠肺炎疫情影響按年僅增長0.7%。

前四大品牌的價值總和約為96.8萬億韓圜，佔50強整體的63%。三星電子以約67.79萬億韓圜的品牌價值高居榜首，按年增長2%。現代汽車排名第二，品牌價值約為15.7萬億韓圜，按年增長4.8%，起亞汽車和NAVER分列第三和第四，品牌價值分別約為7.13萬億及6.16萬億韓圜，按年跌7.2及增長11.9%。

此外，SK電訊、三星生命、KB國民銀行、新韓銀行、LG電子及SK海力士躋身前十。

按品牌價值增速來看，KAKAO增速最快，升幅為46.6%，其後依次為增長23.3%的LG生活健康，及增長20.7%的NCSOFT。

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