避險需求急降　現貨金曾失守1880美元

新冠肺炎疫苖有新進展，市場避險需求降溫，國際金價周三(11日)亞洲時段跌幅擴大，現貨金一度失守1,880美元，低見1,872.6美元；最新企1,883.45美元，跌28.44美元或1.49%。

俄羅斯總統普京周二(11日)宣布，衞生部已批准全球首款新冠肺炎疫苗，他的其中一名女兒已率先接種。普京表示，衞生部周二批准由國防部及莫斯科Gamaleya Institute研發的疫苗，希望俄羅斯會盡快開始大規模生產。

不過，一直倡議投資者買金的「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)早前接受訪問時重申看好金價。他表示，被視作華府對付中國撒手鐧的美元，維持其霸權地位的關鍵在於技術領先，白宮正憂慮中國崛起會動搖美元霸權地位。觀乎美國「水喉」大開，預言5年內金價有機會衝上每安士3,000美元。

至於金價大好友、美國全球投資者公司(U.S. Global Investors)行政總裁Frank Holmes亦曾表示，未來3年內金價可能將會升至每安士4,000美元，惟宜留意兩個關鍵因素，包括新冠肺炎的疫苗開發以及11月美國大選結果，有機會翻轉金價上升趨勢。

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