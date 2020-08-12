【內銀股尋底】中資券商：估值低迎來配置良機

對此，券商國泰君安發文稱，在上半年為實體經濟減負紓困的過程中，應該說銀行利潤的下降，完全是市場意料中事。「9.4%」的跌幅既代表了銀行對實體經濟真金白銀的付出，同時也穩住了市場對銀行業績大幅下修的擔憂。目前市場對銀行的悲觀預期已經反應的比較充分。作為順周期的重要代表，又兼具低估值特徵的銀行板塊，正處於入市良機。

此外，廣發証券認為，當前銀行板塊估值處於歷史底部區間，公募基金倉位降至低位，基本蘊含了市場對今年銀行淨利潤按年負增長的預期，目前來看業績悲觀預期已兌現，板塊迎來配置機會。

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