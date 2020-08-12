中金：Apple中國區下架微信機會細　手機銷售影響微

內地媒體引述投資銀行--中金的研究報告表示，美國如果真正實施「清潔網絡」(Clean Network)，可能會影響中美海底光纜的擴容速度，以及在美中資企業數據專線服務的正常營運。

至於應用程式禁令和應用商店禁令可能對微信、TikTok等中國應用程式海外業務拓展造成負面影響，但出現中國區蘋果公司(Apple Inc.)應用商店無法下載微信等中國應用的可能性較小。本次措施對國內蘋果公司手機的使用和銷售的直接影響有限。

報告又稱，「雲禁令」可能影響中國雲計算廠商海外拓展速度。禁令如果生效，可能影響中國雲計算企業海外發展速度和為客戶提供全球完整解決方案的能力。

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