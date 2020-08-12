港股格局：張智威指騰訊現價不宜沾手

信誠證券聯席董事張智威表示，環球持續量寬以及低息環境雖有助推動大市向上，惟大市仍然受困疫情及中美緊張局勢，故近月持續在24,800點附近徘徊，建議投資者沿用「炒股不炒市」策略，揀選合適板塊作部署。

至於國際金價方面，張表示，自3月中反彈以來已累積一定升幅，出現調整屬正常現象。中長線而言，他仍看好金價走勢，料年內有機會達到每安士2,300美元的水平，購入黃金ETF作避險未嘗不可。

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