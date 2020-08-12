分析：香港富人已為危機設定撤離路線 惟仍在觀望發展

財經傳媒彭博報道，香港富人已經制訂好撤離路線，包括開設了離岸銀行帳戶並取得海外護照。惟至少到目前為止，香港的高淨值投資者大多沒有真正撤退，暫時減輕了市場對《港區國安法》將引發大量資本外流的擔憂。

報道引述亞洲大型財富管理公司中四家企業的不具名管理人士透露，自從6月30日《港區國安法》正式生效以來，實際的撤資的情況不太多，部分原因是富人投資者仍在評估內地當局對香港更嚴格的管控，將如何影響資產價格和長期的商業環境。

一些富人投資者對新法持持開放態度，認為有助於維持香港穩定。更令他們對這種觀點感到有信心的是北京方面的默認支持，包括中國基金以創紀錄的規模購入香港股票，以及中國科技巨頭在香港的一系列高調上市。

這種樂觀前景能否持續？所有人最終都會有這樣的疑問，尤其是當香港陷入中美之間日益激烈的交火地帶後。自6月以來的情況是，港元走強、房地產市場堅挺，股票價格穩定。近幾周來資本大量流入，以至於當局需要進行干預以防止港元突破聯繫匯率強方兌換水平，這一切與著名大鱷巴斯(Kyle Bass)等「唱淡香港派」所預測的世界末日情景相距甚遠。

報道引述光大新鴻基的理財策略師Kenny Wen表示，雖然人們可能在開設海外帳戶並考慮離開，但他們做這些準備工作並不意味着資本將大量外流。與此同時，新資金也在流入香港，因為投資者看好香港股市，尤其是新上市的股票。

自6月初以來，通過滬港通流入香港股市的資金較一年前增長了一倍以上，達到166億美元，加劇了市場對中國國有基金正在入市買進的猜測。與此同時，監管機構在6月啟動了市場期待已久的粵港澳大灣區跨境理財通，進一步加深與香港的經濟聯繫，允許試點雙向跨境購買理財產品。

香港金管局總裁余偉文上月表示，香港的金融業將迎來更多發展機遇、更大成長空間，而一個安全、穩定的社會環境將是投資者們期盼和樂見的。

當然，如果中國對國安法的執行被證明比預期的嚴厲，市場的樂觀態度可能會迅速改變。儘管疫情使移民更加困難，但香港大多數富人投資者隨時準備撤出資產。

此外，包括Facebook在內的科技巨頭正在評估新法的影響，一些初創公司已經在轉移數據和人員。根據香港美國商會最近的一項調查，大約一半美國企業表示，新法例令他們感覺安全性下降了。

另一方面，對於那些想借中國經濟復甦東風的的富人來說，幾乎沒有理由放棄香港。從購買中國股票，美元債券到金融衍生品，這座城市仍然是無與倫比的金融樞紐。隨着中國經濟較多數國家更早地從疫情影響中復甦，許多人都不願把錢就此閑置。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020