【專家點評】麥嘉嘉：電商仍是中長線之選
2020年08月12日 10:45
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俄國衞生部核准的新冠肺炎疫苗投產，投資者注視疫苗的最新消息，在疫苗見曙光下，市場短期或會有一波炒復甦行情，資金或從科技股輪轉入周期股，早前飽受疫情影響的股份或可作短線操作。
避險情緒降溫，現貨金價格跌5.8%，是2013年來最大單日跌幅，每安士收報1,910美元。由於金價技術上超買，我們早前已指出要注意短線調整風險，長線投資者宜等待入市時機。
以線上電商為代表的新型消費增長潛力巨大，中國電商銷售佔比不斷提升，據國家統計局，2020上半年比例提升至25.2%，交易規模更是逆勢增長14.3%(社零同期-11.4%)。疫情不僅短期影響消費者的消費習慣，長期更將推動線上購物全面普及的進一步加快及行業消費趨勢的升級。預期除了三、四線城市的新增流量外，低線用戶升級將成為行業新關鍵詞。低線用戶的購買力有望不斷釋放，使得人均線上消費增長，成為電商新一增長點。從投資標的看，阿里巴巴(09988)、京東(09618)、拼多多(PDD)仍是無可爭議的龍頭，將繼續享受行業增長的紅利，中長線值得看高一線。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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