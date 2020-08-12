【專家點評】麥嘉嘉：電商仍是中長線之選

俄國衞生部核准的新冠肺炎疫苗投產，投資者注視疫苗的最新消息，在疫苗見曙光下，市場短期或會有一波炒復甦行情，資金或從科技股輪轉入周期股，早前飽受疫情影響的股份或可作短線操作。

避險情緒降溫，現貨金價格跌5.8%，是2013年來最大單日跌幅，每安士收報1,910美元。由於金價技術上超買，我們早前已指出要注意短線調整風險，長線投資者宜等待入市時機。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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