A股強勢吸金！內地股民趁旺入市 非銀存款7月增幅5年最勁

A股7月表現火爆展現吸金效應，滬綜指連續兩個月走升，其中7月漲幅接近11%，是2019年2月以來表現最強的月份。有數據顯示，7月居民存款明顯轉向股市，分析稱居民儲蓄正轉化成為基金認購、證券保證金等形式入市。

據央行數據，中國7月居民存款減少7,195億元人民幣(下同)，與非銀行金融機構存款形成「蹺蹺板效應」，後者上月新增1.8萬億元。

中金固收發表報告指，7月非銀存款增長明顯高於季節性，而居民存款的增長明顯差於季節性，可能反映在A股走牛情況下居民存款流入股市，通過直接參與股市二級市場和打新股、間接申購基金、理財產品等方式進入股市，居民存款的減少部分可能體現在非銀同業存款當中，以證券保證金的形式體現。

光大證券首席金融業分析師王一峰在報告中預計，可能有部分短期消費類信貸也隨之進入股票市場。

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