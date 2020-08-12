壹傳媒及黎智英近年不停變賣資產救亡，對上一宗是黎智英於7月中向台灣上市的建築商長虹建設出售新北市土城區大安段土地及建築物，作價61.39億新台幣(約16億港元)。

早於2018年11月，壹傳媒將台北市內湖區總部的2幢辦公大樓物業，以約4.54億港元售予台灣中信金控旗下台灣人壽。2019年2月底，該公司又以3.1億新台幣(約7,800多萬港元)，把高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮及其上印刷廠物業，售予台灣大鎪科技。

與此同時，黎智英本身亦不斷出售台灣「家當」，去年3月底將其私人持有的內湖區「壹電視大樓」全幢，售予台灣中國電器的子公司中電開發，據報代價是14.5億新台幣(約3.6億港元)。

及至去年5月，台灣媒體翻查當地內政部實價網的資訊顯示，黎智英原來已於同年1月，以9.1億新台幣(約2.26億港元)，出售其持有的台北市內湖區、原為「壹同樂動畫工作室」所在的辦公大樓。而同年5月及8月，亦市傳黎智英個人放售其台北大安森林公園「頂高麗景」多個單位。

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