港交所：4隻A股槓桿及反向產品周二單日成交創新高
2020年08月12日 10:56
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A股槓桿及反向產品(Leveraged and Inverse Products, L&I Products)自7月27日在港上市，目前有4隻相關產品。香港交易所(00388)公布，該4隻產品周二(11日)共錄得約1.943億港元的單日成交新高，佔所有香港交易所上市槓桿及反向產品成交額的8.7%。
該所又指，香港是離岸投資者進入中國內地股市的重要渠道，香港交易所買賣基金(ETF)市場在當中扮演着重要角色。今年上半年，在香港市場內成交最活躍的3隻A股ETF佔整個ETF市場(包括槓桿及反向產品在內)成交額的26%。A股槓桿及反向產品在港上市，為投資者提供短線方向性的投資工具，更有助推動香港的A股產品發展，為國際投資者提供更豐富的產品選擇。
值得留意的是，A股ETF和A股槓桿及反向產品可發揮互補作用，以滿足投資者對交易和對沖的不同需求。不過，兩種產品結構各異，投資目標亦不同，在利用有關產品建構A股投資組合時，必須先了解箇中不同之處。
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