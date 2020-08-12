【瑞通推介】多隻新經濟股向下　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：雖然俄羅斯研發出全球首款新型肺炎疫苗，但投資者憂慮美國難以達成新一輪紓困計劃，道指隔晚收報27,686點，跌104點或0.3%。

港股終止三連跌，恒指周二(11日)收報24,890點，升513點或2.1%，盤中曾升破兩萬五關口。周三(12日)早段整固，一度跌逾200點，曾跌穿24,700點水平，技術上，恒指周三早段失守20天線(24,866點)及50天線(24,905點)，並考驗10天線(24,729點)的支持力。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1.9億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.5億元，反映投資者預期港股急漲過後將再度整固。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,700至23,799點，而熊證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點。

吉利汽車周二曾升逾3%，高見17.28元，其後升勢回順，微升0.7%收市，報16.88元，升幅遜於大市，但仍處各移動平均線之上，並結束3日跌勢。全國乘聯會周二公布7月中國乘用車零售按年增長7.7%，增幅逾兩年最大，反映行業有復甦迹象，加上中央出台汽車消費刺激政策，以及吉汽準備回歸內地科創板上市，或令市場續對吉汽股價後市表現帶來憧憬。吉汽將於下周一(17日)公布中期業績，股份周三早段回吐逾1%，於16.6元附近上落。周二有近170萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

同樣具「回A」概念的石藥集團，周二錄2.45億元北水淨買入，股價收升1.2%於15.74元，惟全日受制於16元口，10天和20天線亦得而復失。該股周三早段回落逾2%，跌至15.4元附近。輪證資金流方面，周二分別有逾260萬和近10萬元淨流出其好倉和淡倉。

中國鐵塔中期純利29.78億元人民幣，按年增長近17%，惟營業收入按年增長放緩至4.8%。集團指5G基站數量快將超過4G基站，料下半年5G收入增長會明顯高於上半年，並預計下半年的資本開支水平將與上半年相若。鐵塔周二績後曾跌4.6%，低見1.44元，全日收跌3.3%於1.46元。周三早段再跌近3%，回落至1.4元邊緣。周二有逾480萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020