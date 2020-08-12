和黃醫藥擬就索凡替尼向FDA提交新藥上市申請

和黃醫藥(美股及倫敦證交所：HCM)公布，已收到由歐洲藥品管理局(EMA)的人用藥品委員會(CHMP)提供的索凡替尼(surufatinib)用於治療晚期神經內分泌瘤(NET)患者的科學建議。公司計劃就索凡替尼向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交新藥上市申請後，於2021年提交歐洲上市許可申請。

公司指出，基於CHMP的建議，公司認為已完成的SANET-ep(非胰腺神經內分泌瘤)和SANET-p(胰腺神經內分泌瘤)研究，以及索凡替尼在美國治療非胰腺和胰腺神經內分泌瘤患者的現有數據可以作為提交上市許可申請(MAA)的依據。

索凡替尼是由和黃醫藥自主研發的一種新型的口服酪氨酸激酶抑制劑，並擁有全球的所有權利。該藥具有抗血管生成和免疫調節雙重活性，而其獨特的雙重機制能產生協同抗腫瘤活性，可與其他免疫療法的聯合使用。

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