港元拆息︰1個月回落至0.225厘
2020年08月12日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.057厘，結束兩連跌；1星期升至0.136厘；與樓按相關的1個月回軟，報0.225厘；3個月報0.44厘。
12/8/2020
隔夜 0.05732厘
1星期 0.13679厘
2星期 0.16929厘
1個月 0.22589厘
2個月 0.34054厘
3個月 0.44143厘
6個月 0.65018厘
12個月 0.91625厘
11/8/2020
隔夜 0.05536厘
1星期 0.13536厘
2星期 0.18107厘
1個月 0.24125厘
2個月 0.35696厘
3個月 0.45768厘
6個月 0.65161厘
12個月 0.93975厘
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