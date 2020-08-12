【fb直播】金價步入調整期？

金價顯著回調！紐約期金急跌，隔晚收報1,946.3美元，消息拖累金礦股及黃金ETF周三(12日)急插；金價係咪仍然可以睇好？趁早吼位入定相關股份值博高？

至於內地股市，雖然今日(12日)下跌，不過兩市交投熾熱，截至昨日(11日)止，已連續10日錄得過萬億元人民幣成交，加上內地力推「A股健康牛」，想捕捉健康牛走勢，可以點部署？

南方東英特約《ETF指南》，逢星期三中午12:45於東網Money18 FB直播，南方東英銷售及產品策略部副總裁李雪恒，以及銀河證券業務發展董事羅尚沛跟大家剖析大市，選擇適合的ETF產品以捕捉大市走勢。

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