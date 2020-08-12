【fb直播】金價步入調整期？
2020年08月12日 11:43
東網電視更多新聞短片
金價顯著回調！紐約期金急跌，隔晚收報1,946.3美元，消息拖累金礦股及黃金ETF周三(12日)急插；金價係咪仍然可以睇好？趁早吼位入定相關股份值博高？
重磅股騰訊(00700)在周三(12日)公布業績，市場預期手遊表現好，帶動騰訊收入增長；但騰訊仍要面對本周五(14日)恒指季檢，或令股份在恒指比重降低，到時不論騰訊、甚至恒指都會受到影響？
至於內地股市，雖然今日(12日)下跌，不過兩市交投熾熱，截至昨日(11日)止，已連續10日錄得過萬億元人民幣成交，加上內地力推「A股健康牛」，想捕捉健康牛走勢，可以點部署？
南方東英特約《ETF指南》，逢星期三中午12:45於東網Money18 FB直播，南方東英銷售及產品策略部副總裁李雪恒，以及銀河證券業務發展董事羅尚沛跟大家剖析大市，選擇適合的ETF產品以捕捉大市走勢。
瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：
南方東英滬深300指數槓桿及反向系列
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！