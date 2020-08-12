【高盛推介】趁低留意美團及小米購證牛證
2020年08月12日 11:43
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(11日)逆市跌約2.1%。周三(12日)早段繼續下跌，低開約0.2%後跌幅擴大至約4%，為「ATMX」中表現較落後。市場繼續關注周五(14日)恒指公司的季度評估結果，憧憬美團有望納入恒指。
觀察港股通資金流向，可見美團持續獲北水追捧，錄得連續多日資金淨買入，當中過去5個交易日共有約31億元。
投資者如計劃趁低吸納認購證，可留意年期約6個月，屬貼價的低街貨美團購證(17775)，行使價225.2元，2021年2月22日到期，實際槓桿4.2倍。
並可留意年期約7個月，屬價外的低街貨美團購證(22059)，行使價251.71元，2021年3月24日到期，實際槓桿4.2倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意美團牛證(50341)，收回價197.69元，行使價194.69元，換股比率100，槓桿比率15.2倍。
小米集團周二跌約0.8%。周三早段則開市持平後隨即下跌，現報14.76元，跌約1.7%，與美團一樣同為A.T.M.X.中表現較落後，而且為連續第4日下跌，累計跌約7.3%。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約1,900萬元資金流入。此外，周二牛證亦見資金轉向流入。
投資者如計劃趁低吸納認購證，可留意年期約4個月，屬貼價的高槓桿小米購證(16607)，行使價16.22元，2020年12月22日到期，實際槓桿5.6倍。
此外，行使價17.2元附近、明年2月份到期的認購證為近期熱門條款。投資者亦可留意當中的小米購證(16138)，行使價17.2元，2021年2月19日到期，實際槓桿5.1倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意小米牛證(53404)，收回價13.98元，行使價13.58元，換股比率10，槓桿比率13.4倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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