全球經貿戰：印度稅局突擊搜查多間中資公司辦公室

中印緊張局勢升溫，印度稅局突擊搜查多間中資公司的辦公室。

印度稅局發聲明指出，有數名中國人、其合作夥伴及銀行職員，涉嫌通過空殼公司洗錢。透過搜查行動發現，多間空殼實體建立逾40個銀行帳戶，期間獲得逾100億印度盧比(下同)(約10.37億港元)的信貸。

聲明指出，一家中資公司的分支機構以及有關方，通過向空殼實體收取虛假預付款的方式，取得逾10億元，據指是要在印度開設「零售演示廳」。

此外，當局亦發現了涉及港元和美元的交易證據，正進行進一步的調查。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020