國泰航空中期勁蝕逾98億元　員工減1200人港佔半

其中國泰航空及國泰港龍航空錄得除稅後虧損73.61億元，應佔附屬及聯屬公司虧損為25.04億元。

期內燃油對沖虧損大增至15.99億元。

今年上半年的客運收益減少72.2%，至103.96億元，以收入乘客千米計算的可載客量減少72.6%。新型冠狀病毒疫情令世界各地實施廣泛的旅遊限制、邊境管制及檢疫安排，導致客運需求驟降，使收益減少。

本年首6個月客運量合共440萬人次，按年同期減少76%；運載率亦大幅下降，降至67.3%，4、5月份平均每日運載僅500位乘客左右。

集團旗下廉航香港快運(HK Express)於上半年錄得嚴重虧損。該公司於3月中因應新型冠狀病毒疫情及相關的旅遊限制而暫停航班運作，近期只重開部分航班。

截至今年6月底止，國泰航空全球員工人數逾3.3萬名，較去年底逾3.42萬名員工，大幅減少1,200人，其中香港員工數目減少600人。

業績報告指出，根據國際航空運輸協會發表的分析，新型肺炎疫情危機將令2020年全球航空公司的客運收益下跌3,710億美元，較2019年減少61%，並估計航空業的虧損淨額會高達840億美元。亞太區的航空公司將面對最大的虧損(290億美元)，客運需求將按年下跌54%。

業內大部分分析師均預料在頗長時間內復甦緩慢，而國際航空運輸協會則預計，國際客運需求最快要到2024年方可回復至危機前的水平。不僅如此，由於全球經濟衰退已迫在眉睫，加上地緣政治緊張局勢正在加劇，令貿易處於重大壓力之下，預計會對航空客運及貨運需求構成負面影響。這是國泰航空迄今所見對航空業最大的挑戰。國泰航空預期客運業務在頗長時間內不會有顯著的復甦。集團會密切監察市場需求，視乎情況逐步重推客運航班。

國泰航空的管理團隊將於2020年第4季就國泰航空集團未來最合適的營運規模和模式，向董事局提出建議，以應付香港的航空旅遊需求並履行對股東的責任。考慮到現時的市場前景及成本架構與危機發生前已大不相同，集團將無可避免要就原先為未來所計劃的可運載量進行優化。

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