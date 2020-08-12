【世代災難】聯合國警告疫情重創年輕人　失學失業更慘係...

新冠肺炎對全球經濟造成多方面衝擊，聯合國更警告，若沒有即時補救措施，疫情來的危機將對年輕人前途帶來嚴重且持久性的影響，所造成的影響遠大於其他年齡層。

聯合國專門機構國際勞工組織(ILO)發表報告，指出疫情大流行影響下，18至29歲年輕世代的職涯前景受到重創，在校學子的教育也受影響，展望「黯淡」。

受訪者大多受過教育、可以上網，代表的是學生和受過高等教育的在職青年。

●學習：13%無法上課、教學或培訓

調查發現，自疫情開始有約73%年輕人經歷了學校停課，但並非所有人都能過渡到網上和遠程學習。有約13%受訪者無法上課、教學或培訓，情況在低收入國家尤為嚴重；70%表示教育機構關門對他們造成不利影響。

儘管學校和培訓機構已盡力通過遠程學習提供教育，但仍有65%的年輕人認為自疫情大流行開始以來，學到的東西更少；有51%的認為他們的教育將被推遲，還有9%的人擔心他們的教育會受到影響，甚至可能失敗。

●工作：17%人失業 四成收入縮

大流行破壞了年輕人的就業前景。疫情前有工作的人當中，有約17%已無工可做，尤其是從事文職、銷售、手工藝及相關行業的工人。另外，就業青年的工作時間減少了近1/4(即平均每天減少兩個小時)，42%人的收入減少了。

●心理：17%或受焦慮和抑鬱影響

研究發現，有17%年輕人稱可能受到焦慮和抑鬱的影響。教育或工作受干擾的年輕人受到焦慮或抑鬱影響的可能性幾乎是其他年輕人的兩倍。

報告又指，疫情對青年的影響是有系統性的、深層的、不成比例的。其中女性、年紀較輕、收入較低的影響更大。

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