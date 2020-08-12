報告指中國7月手機出貨大減35%　連縮3個月

外媒報道，Evercore ISI分析師Amit Daryanani發表最新研究報告，檢視中國智能手機出貨量的數據顯示，中國7月份出貨量較去年同期大減35%，為連續3個月出貨量萎縮，情況相對5月及6月份惡化。

報告指出，中國官方數據中，包含中國本土手機業者與海外業者的智能型手機出貨量，預估蘋果在海外出貨佔比高達90%以上。但7月份海外業者出貨量年減30%，令人擔憂。

Amit Daryanani也在報告中指出，中國每月公布的數據經常是不穩定的，而且考量到中國經濟正進行全面復甦，7月份的數據也有可能只是異常情況，但數據仍值得投資者關注。

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