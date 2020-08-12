【多相】準買家手執支票大膽還價　新葵芳花園做價跌至年初水平

中原許偉業稱，受疫情影響，二手交投萎縮，葵涌本月只錄得2宗二手買賣。其中新葵芳花園C座中層8室，實用面積418方呎，原業主收租19年，剛重新翻新單位，本月1日重新放租，但久久未獲承租。直至本月7日決定轉售，開價670萬港元，上車客前來睇樓，被內籠吸引，表示願出價625萬元承接，可即時以支票落訂。原業主起初堅持底價638萬元，但後市被看淡下，見新買家夠「實在」，終接受還價，呎價14,952元，重返年初水平。

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