半日沽空金額約74億元　騰訊佔9%

半日共有590隻股份被沽空，涉及金額73.92億港元，佔大市成交9.72%。騰訊沽空金額7.05億元，佔沽空總額9.54%；阿里巴巴沽空金額5億元，佔沽空總額6.77%；美團點評沽空金額3.58億元，佔沽空總額4.84%；盈富基金沽空金額3億元，佔沽空總額4.06%；中國平安沽空金額2.99億元，佔沽空總額4.05%。

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