人民幣速遞：人民幣高位回落至6.95水平

周三(12日)人民幣中間價報6.9597兌每美元，升114點子，符合市場預期。

隔夜美國國債孳息率上升，推動美匯指數，境内外人民幣早段從高位回落至6.95較弱水平，截至12時30分，在岸人民幣(CNY)報6.9521，較周一(11日)收市微跌2點子；離岸人民幣(CNH)報6.9510。

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