【全球攬抄】澳洲第二季工資增長創紀錄新低

澳洲統計局公布，該國第二季工資增長創有紀錄以來新低，凸顯新冠肺炎疫情對家庭支出造成的破壞。第二季工資價格指數(WPI)按季上漲0.2%，低過市場預期的0.3%，較第一季的0.5%進一步放緩。

與去年同期相比，第二季工資增長放緩至1.8%，遠低於過去被視為國家標準的水平；預期1.9%。按季和按年增幅均創下自1997年9月有紀錄以來的最低水平。

事實上，較早時公布的數據亦顯示消費者信心和商業環境也受到衝擊。

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