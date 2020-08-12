時代鄰里：疫情未對業績構成太大影響　下半年維持審慎

時代鄰里上半年宣布完成3項收併購，管理層指出，當中兩項收購分別在3月及5月完成，基於併表時間不長，僅貢獻了部分利潤，預期下半年可更完整地反映。他又指，6月公布的新收購項目規模較大，料該項目在下半年利潤達1,000萬元，預期相關交割及併表在8月落地。

王萌指，下半年沒有具體收購數量目標，將維持審慎態度，以項目質量、未來發展潛力為先，冀可以進一步打入新區域市場。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020