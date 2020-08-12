時代鄰里：疫情未對業績構成太大影響 下半年維持審慎
2020年08月12日 13:03
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行政總裁兼執董王萌(左)及董事會主席白錫洪(中)
新冠肺炎疫情爆發，時代鄰里(09928)上半年純利增近1倍至8,417萬元人民幣(下同)。公司行政總裁兼執行董事王萌在網上業績發布會上指出，疫情未對業績構成太大影響，因公司在疫情初期已立時對業務作出調整，包括為業主提供採購、外賣及網上問診等服務，有助抵銷疫情期間額外產生的費用。疫情下亦見業主對兒童教育及夏令營有需求，公司趁機推出新服務，為收入帶來增長。
時代鄰里上半年宣布完成3項收併購，管理層指出，當中兩項收購分別在3月及5月完成，基於併表時間不長，僅貢獻了部分利潤，預期下半年可更完整地反映。他又指，6月公布的新收購項目規模較大，料該項目在下半年利潤達1,000萬元，預期相關交割及併表在8月落地。
王萌指，下半年沒有具體收購數量目標，將維持審慎態度，以項目質量、未來發展潛力為先，冀可以進一步打入新區域市場。
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