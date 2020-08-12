【高盛推介】騰訊業績將揭曉 兩手準備購沽證
2020年08月12日 13:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(11日)反彈升約2.3%。周三(12日)早段則再度下跌，低見504港元後倒升。該股將於周三公布中期業績，預料會成焦點所在。及市場預期其上半年純利介乎511.66億至582億元人民幣，按年微跌0.4%至增長13.3%。
觀察個股認股證資金流向，可見周二認購證獲資金轉向沽出，但上周四(6日)至周一皆錄得資金流入，合共高達3.48億元，為同期最多資金流入的輪證相關資產。而早前獲資金沽出的認沽證，於周二則獲小量資金轉向部署。牛熊證方面，則見周二牛證獲資金繼續吸納。而熊證亦獲資金轉向部署，錄得約190萬元資金流入。
觀察市場上的認購證，可見由於日前獲大量資金流入，並集中於面值低於0.25元，即易於控制成本外，敏感度亦較高的低面值證。然而部分低面值證屬深入價外，投資者如計劃部署，宜多加注意。並可留意年期約4個月的騰訊購證(18246)，行使價618.68元，2020年12月24日到期，實際槓桿7.3倍。
及另一隻年期約4個月的貼價騰訊購證(18201)，行使價594.3元，2020年12月24日到期，實際槓桿6.9倍。
投資者如計劃部署認沽證，可考慮以行使價440至510元作為篩選產品的條件。並亦可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(18190)，行使價449.8元，2020年12月24日到期，實際槓桿6.9倍。
貼價的選擇則可留意年期約4個月的高敏感度騰訊沽證(23026)，行使價459.8元，2020年12月24日到期，實際槓桿6.4倍。
投資者如計劃部署牛證，近牛選擇可留意騰訊牛證(69013)，收回價497.39元，行使價494.89元，換股比率100，槓桿比率24.8倍。
亦可留意收回價稍遠一點的騰訊牛證(52624)，收回價490.79元，行使價488.29元，換股比率100，槓桿比率18.2倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意新上市的騰訊熊證(61640)，收回價534元，行使價536.5元，換股比率100，槓桿比率19.0倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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