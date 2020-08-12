大鱷搞局！美元短期或反彈　對沖基金做好兩手準備

美元弱勢已持續一段時間，部分對沖基金作出新一輪部署。據外電報道，旗下管理逾600億美元資產的BlueBay Asset Management已對其美元沽空交易獲利離場；而K2 Asset Management Ltd.某程度憂慮美元突然反彈，亦正封堵風險敞口(即未被對沖的風險)。

AMP駐悉尼動態市場主管Nader Naeimi稱，風險隨時都可能顯現，美元還是有回撤空間。

美元兌其他G-10貨幣匯率過去4個月持續下滑，美元沽空倉位規模仍不斷增加。槓桿基金先是在7月底將大量資金投入日圓。

不過，值得注意的是，目前雖然未有一間對沖基金揚言美元會強勢回歸，但他們亦不排除美元出現短期反彈的可能性正日益增加，其中的誘因是中美交惡持續升級。K2 Asset研究主管George Boubouras表示，過度的波動率意味美元短期或出現大幅反彈，對一些容易因美元強勢爆發而受到重創的新興市場而言，將會苦不堪言。

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