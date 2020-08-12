【人才爭奪戰】加快自製晶片？中企挖角逾百台積電員工

外媒引述多名消息來源透露，去年以來已有逾100位前台積電資深工程師和經理被挖角至中國，以協助中國積極達成晶片自製的目標，減少對國外供應商的依賴。

消息稱，知名度不高的泉芯(濟南)及武漢弘芯兩家半導體廠，各自挖了50多位前台積電員工，以發展14納米和12納米製程。雖然這些技術落後台積電2至3代，但在中國仍屬較先進技術。

泉芯(濟南)及武漢弘芯這類公司規模較小，依賴地方政府資助發展，在中美關係緊張、北京加強關鍵領域自給自足政策下積極尋求表現，尋找頂尖人才。消息人士說，弘芯提供了高達台積電員工年薪2至2.5倍的薪酬挖角。

行業資深人士透露，台積電非常擔心人才流失，亦對商業機密和知識財產保持高度警戒，甚至要求晶片生產設備製造商簽約承諾，不會銷售任何客製化的工具給中國廠商。

除了台積電以外，中國企業也積極網羅其他晶片公司的人才。消息人士說，台積電失掉100名員工不會立即感到痛苦，但其他較小的研發公司若失去數十名員工，公司可能瓦解。

研究公司Gavekal Dragonomics科技分析師DanWang表示，中國晶片公司已經能夠在初級和高級管理人員中聘請大量台灣和南韓工程師，但即使中國能聘請到頂尖人才，但要從頭構建晶片行業仍然極具挑戰性。

行業組織SEMI數據顯示，中國擁有世界上最新或計劃中的最新晶片工廠，預計到2020年和2021年，其晶片製造設備支出將領先於其他國家，這是未來晶片設施投資的指標。

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