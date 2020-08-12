5家國有銀行對個人房貸轉為LPR定價　本月25日生效

內地五家國有銀行同時於周三(12日)在官網公告，為深化利率市場化改革，進一步推動貸款市場報價利率(LPR)運用，將於8月25日起對批量轉換範圍內的個人住房貸款，按照相關規則統一調整為LPR定價方式。

中國人民銀行自去年8月推出由不同銀行報價組成的LPR機制後，有關利率持續下調。據改革時間表，今年3月至8月期間，原有個人住房貸款的利率定價基準可選擇「換錨」，改用LPR或選擇固定利率，原則上要在8月31日之前完成利率定價方式轉換，定價基準只能轉換一次。

五家國有銀行的公告同時明確指出，批量轉換完成後，若對轉換結果有異議，可於今年12月31日或之前通過相關渠道自助轉回或與貸款經辦行協商處理。

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