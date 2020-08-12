傳LG最快下月推旋轉螢幕手機　捲軸式明年登場

南韓媒體報道，LG電子最快在下個月推出旋轉式螢幕的智能手機，明年也計劃推出捲軸式螢幕的智能手機。

報道引述業界人士消息，LG電子預定公開一款專案代號「Wing」的智能手機。該手機具備一個6.8吋的主螢幕，還有一個4吋的副螢幕，而主螢幕可以橫向旋轉如同翅膀一般展開。這個設計可以方便使用者在觀看影片的同時，又可在副螢幕上輸入文字。

三星電子2004年曾推出螢幕可橫向旋轉的手機，但當時YouTube等影片串流服務還未普及，實用性也大打折扣。

此外，LG電子內部也有一個代號「B Project」的專案，正在進行捲軸式智能手機的研發

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