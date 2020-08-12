美經濟陷困！經濟學家批評：特朗普行政命令「冇乜用」

外國傳媒報道，由於美國民主黨和共和黨未能對進一步救市方案達成共識，為了支持經濟，美國總統特朗普上周末簽署一連串行政命令。然而，穆迪分析(Moody's Analytics)周二(11日)表示，這些措施可能不足以推動經濟增長。

在特朗普上周六(8日)簽署4項行政命令，繼續為數百萬美國民眾提供援助，包括提供失業補助、延後薪俸稅、減免學生貸款，以及停止執行租戶遷離令等。其中，失業補助將為美國民眾提供每周400美元的額外失業救濟，低於7月底到期方案的600美元。

穆迪分析經濟學家Mark Zandi指出，特朗普的行政命令能提供約4,000億美元以上的援助，摩根大通經濟學家Michael Feroli則表示，這些措施僅能給予規模不到1,000億美元的經濟刺激。牛津經濟研究院經濟學家Lydia Boussour估計，行政命令帶來的經濟刺激規模可能僅佔國內生產總值(GDP)的0.2%。

亦有專家指出，特朗普的部分措施可能面臨法律挑戰，因為美國憲法賦予國會控制聯邦開支的權力。Zandi認為，這些措施目前對誰都沒有太大益處。Feroli則估計，由聯邦緊急事務管理局提供的440億美元災難救濟金僅能持續約5至6周。Boussour表示，延後薪俸稅代表今年9月至12月間可暫時不交稅，但不代表免繳稅，因此不會對支出造成明顯影響。

至於其他兩項行政措施，即凍結租戶遷離令和學生貸款減免，Zandi表示，租戶遷離令雖然能提供幫助，但政府並沒有提出具體實質的協助方案；而學生貸款減免雖然能為學生省去150億至200億美元，但這對於深陷疫情危機的宏觀經濟而言沒有任何意義。

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