珀麗灣兩房賣530萬　回到3年前水平

中原溫明峯表示，馬灣珀麗灣本月暫錄得8宗成交，平均實用呎價12,015元，該盤18座低層C室，實用面積512方呎，兩房間隔，5月放盤開價588萬元，最終累減58萬元或近1成，至530萬元沽出，做價屬3年前水平，呎價10,352元。

溫明峯亦稱，屋苑本月錄得1房單位以530萬元沽出，可見上述兩房成交以一房價售出。原業主於2008年3月以190萬元買入，持貨12年轉售，帳面獲利340萬元或1.8倍。

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