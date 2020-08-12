環聯：疫下「網絡釣魚」為最常見的網上詐騙手法

環聯(NYSE: TRU)發表有關消費者財政困難研究報告發現，網絡釣魚是最常見與新冠肺炎相關的網上詐騙手法。有37%受訪者表示，曾經成為目標，高於全球平均水平(32%)；而在據報曾經成為新冠肺炎網上詐騙目標的本港消費者中，有21%表示曾受到相關的網絡釣魚攻擊。

環聯香港區行政總裁林嘉儀稱，從網絡釣魚和其他的新冠肺炎騙案(如失業詐騙)對消費者所造成的重大影響中可清楚顯示，騙徒明顯地掌握了相關資料，並有更多機會去捏造合成身份，四出行騙。騙徒從網絡釣魚及社交媒體中竊取消費者資料，主要用作身份詐騙。身份詐騙對消費者會產生長遠的不良影響，例如個人的網上戶口被盜用，並有機會導致信用評分下降，預計於疫情經濟重整期間，此種狀況將會有增無減。

為更深入了解新冠肺炎疫情對消費者的影響，環聯於2020年7月2日至6日進行最新一期全球調查，其中包括1,021名來自香港的受訪者。調查問及消費者是否曾經成為新冠肺炎相關網上詐騙的攻擊目標，以及遇到何種網上騙局。

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