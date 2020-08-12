畢馬威公布中國領先消費科技50企業

會計師事務所畢馬威及中國連鎖經營協會發布，中國領先消費科技50企業榜名單，目標針對於消費科技領域內致力推進數碼化、智慧化的高增長企業。

該榜從核心業務分布、地域分布、團隊規模分布等角度對64家企業進行統計分析，數據截至今年5月底為止。除評選出50家領軍企業之外，還設立新銳企業榜，新銳意味著成長力，這些企業在推動消費科技領域的創新及發展中與50家領軍企業一樣具有重要作用。

今年入圍的所有企業中，70%企業已完成了A、B或C輪融資。在新銳榜上，也有過半的企業獲得前期融資。

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