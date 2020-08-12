新股專輯：阿里為大股東！百世擬分拆快遞及貨運業務港上市
2020年08月12日 14:20
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外電引述消息指出，阿里巴巴(09988)任大股東的百世集團(美股：BEST)正考慮將其快遞及貨運業務在港上市，惟未確定發行規模及估值目標。據報由瑞信及摩通擔任安排行，而阿里已經批准有關上市計劃，亦考慮對計劃進行投資。
受累疫情期間的物流中斷，百世集團今年首3個月收入按年跌20.5%至54.65億元人民幣(下同)，淨虧損擴大至7.5億元，非美國通用會計準則(Non-GAAP)淨虧損則為7.12億元。
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