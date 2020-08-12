【全球攬抄】日本智庫料經濟需4年　才完全收復疫情失地

新冠肺炎疫情持續衝擊各國經濟，日本經濟研究中心發表報告預期，在2024年4月財政年度前，該國經濟不會收復疫情期間的失地，凸顯出疫情的長期影響。

日本經濟研究中心預期，在截至明年3月2020財政年度經濟收縮6.8%後，經濟復甦將緩慢進行，而美國和其他主要出口市場的疫情相關疲弱，是拖累經濟增長的最大因素。相比之下，經濟學家預期2020財年經濟收縮5.1%，日本央行的預測是下滑4.7%。

該智庫報告指出，疫情可能會在日本經濟上留下痕迹，因為政府增加了一些稅收以幫助應對更高的債務，公司削減資本支出和工資增長，消費者支出減少。

由於疫情影響，該智庫料2035財年國內生產總值(GDP)將比早前預測低約2.2%，在此期間的收入損失為2.1萬億美元。

該智庫報告中的基本情景是，假設疫情危機將在本財年得到解決，全球旅行將開始恢復，推遲的東京奧運會將於明年舉行。

研究人員將經濟的大流行前水平定義為2018年的規模。自去年10月提高消費稅以來，日本GDP每季度都在縮減。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020